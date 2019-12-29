Учителям Севастополя на половину увеличат базовые оклады

29 декабря 2019     23
Учителям Севастополя на половину увеличат базовые оклады

С 1 января 2020 базовый оклад вырастет с 10 100 до 14 700 рублей.

На заседании правительства Севастополя принято решение о повышении базовых окладов учителей на 47%. Власти рассчитывают, что такой шаг поднимет престиж профессии.

«Базовые оклады учителей в среднем будут увеличены на 47%. Ранее базовая ставка была 10,1 тысячи рублей. С 1 января она будет составлять 14,7 тысяч рублей», – рассказала глава Департамента образования и науки города Елена Богомолова.

С 2020 года в Севастополе также начнёт работу программа «Земский учитель», которая предусматривает социальную выплату в размере одного миллиона рублей при переезде педагога в наш регион.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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