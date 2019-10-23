Учредителя парка «Тайган» будут судить за укушенную львом посетительницу

Уголовное дело по инциденту 2018 года с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, учредителя ООО «Ялтинский зоопарк «Сказка», включающего в себя подразделение – парк львов «Тайган». <…> уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – приводит РИА Новости данные СК РФ.

Предпринимателя обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

11 июля 2018 года жительница Кирова в сафари-парке пыталась сфотографироваться с гуляющим львом. Во время съёмки хищник схватил туристку за руку, в результате она получила раны, в том числе сквозные. Отмечается, что учредитель «Тайгана» не принял меры по оказанию своевременной помощи пострадавшей.

Следователи установили, что предприниматель оказывал услугу «Прогулка ко львам» и фотографировал с ними посетителей, не имея специальной подготовки в области дрессуры.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь