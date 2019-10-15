Учёные из стран-участниц Крымской войны встретились в Севастополе

Геополитическую ситуацию, в которой оказался Крым в современном мире, сегодня обсуждают в Севастополе эксперты из Франции, Италии и Турции.

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Диалог с российскими коллегами они ведут, вспоминая события Крымской войны. 165 лет назад войска коалиции этих стран, куда ещё входила Британия, осадили Севастополь. Попытка западных стран давить на Россию через Крым, в 19 веке провалилась.

Сейчас здесь звучит музыка, а 165 лет назад свистели снаряды. 17 октября 1854 года британские и французские батареи и корабли начали первую бомбардировку Севастополя. В память об этих трагических событиях на полуострове проводят международную конференцию.

«Вот это понимание у наших иностранных гостей присутствует, что мир начинает жить по законам разрушения, которые каждый раз заканчивались глобальной катастрофой и войнами», – поясняет заместитель губернатора Севастополя Ольга Тимофеева. «Я из Эльзаса, мои предки помнят, как во время Второй Мировой Германия оккупировала север и запад Франции, также мои предки помнят ужасы Первой Мировой и Крымской войны, важно не допустить их повторения и обеспечить мир», – считает французский политолог Пьер-Эммануэль Томанн.

Он помнит, как сестру его бабушки до смерти пытали в гестапо. Томанн рассказывает эту историю коллегам из Турции, Италии, России и вместе с ними обсуждает, как мир может избежать новых воин, а затем участники форума возлагают цветы к братской могиле французских и русских воинов.

Говоря о будущем, участники торжественной церемонии вспомнили слова, выгравированные на памятнике на французском. Здесь написано «их разъединила победа, а объединила смерть. В этом слава солдат и судьба храбрецов».

Говоря о смелости бойцов, участники форума вспоминают и о милосердии военных медсестёр.

«Мы сейчас выдвигаем инициативу учредить государственную награду для младшего медперсонала – медаль имени Даши Севастопольской. В мире существует медаль Флоренс Найтингейл, но это медаль общества красного креста, негосударственная, хотя ей награждены более 40 медсестёр советских, которые получили эту награду во время Великой Отечественной войны», – рассказывает председатель оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к 165-годовщине обороны Севастополя Михаил Юрлов.

От медицины на форуме переходят к культуре. Среди инициатив севастопольцев – проведение на местах боёв Крымской войны музыкальных международных фестивалей, строительство в Балаклаве нового туристического центра и восстановление иностранных захоронений на полуострове. Как пример бережного отношения к памяти, гостям демонстрируют музей на Константиновской батарее. Здесь открывается выставка «Крымская война глазами современников». Её составитель специально поместил рядом английские литографии уже разрушенного Севастополя и ещё не тронутого войной.

«В данном случае это картина Уилкинса «Севастополь во всей своей красе», чем она интересна, здесь показаны все батареи, самая длинная Николаевская – 495 метров», – делится автор-составитель выставки Валерий Иванов.

Во время Крымской войны Николаевская батарея была взорвана, и теперь на её месте находится Приморский бульвар. Гуляя по нему и Малахову кургану, гости форума обещают снова приехать в Севастополь, и уже не одни, а вместе с европейскими журналистами и политиками.

Анна Шустер, Александр Соловьев, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь