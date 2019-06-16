Учёные начали масштабные экологические исследования озер полуострова

Они изучают состояние водоёмов на западе и востоке Крымf. В том числе, озёра, где до этого систематические замеры не проводились. Научные данные позволяют не просто фиксировать изменения экологической обстановки, но и предотвратить исчезновение озёр, а значит, повысить водную безопасность Крыма.

Пробы воды регулярно берут для изучения и у берегов Севастополя. Здесь ученых особенно беспокоит состояние трубопровода очистных сооружений “Южные”. Какие рекомендации даёт наука для того, чтобы решить проблему загрязнения моря, и на каких пляжах в регионе сейчас самая чистая вода?

Заповедник Опук – одна из точек крымской экспедиции ученых севастопольского отделения океанографического института. В 4-х километрах от берега – скалы-корабли. Севастопольские океанографы впервые изучают акваторию этого места.

«Есть мнение некоторых ученых, что возле скал-кораблей происходит выход пресных подземных вод, и вот мы решили проверить эту гипотезу», – рассказывает старший научный сотрудник Севастопольского отделения Государственного океанографического института Александр Липченко.

Сотрудники заповедника говорят, что именно поэтому сюда приходит на нерест русский осетр, белуга и севрюга. Однако ученые обнаружили пресную воду не у скал-кораблей, а на одной из точек ближе к берегу.

Пока часть команды в море, на берегу находят необычное устройство. Оказалось, с помощью него ученые уже из другого института – гидрофизического – изучают течения. Трекер спустили на воду в Азовском море.

Особый природный объект – Кояшское озеро. Изучено мало. Ученые исследуют гидрохимический состав жидкости и другие свойства. Соленость здесь примерно в 10 раз больше, чем в море. В самые жаркие месяцы озеро становится ярко-розовым. Но и сейчас оттенок заметен – благодаря пигменту, который выделяют живущие в водоеме микроводоросли.

Еще одно соленое озеро – Узунларское. В отличие от Кояшского, которое остается полноводным круглый год, оно уже начало высыхать.

«Напротив гора Кончекская – это военный полигон, там проводятся стрельбы. Озеро – ценный резервуар лечебной грязи, но в настоящее время эти грязи загрязняются болванками снарядов и так далее, – переживает Николай Дьяков, директор Севастопольского отделения Государственного океанографического института. – Нужны какие-то действия, чтобы сохранить такой большой рекреационный потенциал».

В то же время именно благодаря военным, еще до создания Опукского заповедника, территорию вокруг одноименного мыса удалось сохранить. Некоторые из водоемов полуострова уже утеряны, говорят океанографы. Многолетние наблюдения, как раз, и помогают понять причины и возможные варианты того, как предотвратить исчезновение озер.

Озеро Красное хоть и не исчезло, но все же очень изменилось из-за деятельности человека. С конца 60-х годов прошлого века сюда сбрасывает отходы содовый завод – отсюда – и перемена цвета. Глобального вреда это не наносит, говорят ученые. Но, все же, озеро – неживое. И даже птиц над ним не увидишь. Для любителей фото – красивая локация, но для купания вода, конечно, не пригодна.

Одно из самых удивительных мест западного Крыма – коса Беляус. Лето еще только началось и здесь практически никого нет, но следы человека бросаются в глаза: море возвращает на берег то, что люди, возможно, выбросили очень далеко отсюда. И здесь не только мусор, но погибшие дельфины.

С другой стороны косу омывает озеро Донузлав. Есть гипотеза, что раньше именно здесь Дон впадал в Черное море. По словам ученых, экологические условия в озере – практически идеальные. А у прибрежной территории – большой рекреационный потенциал. Чтобы реализовать его правильно, как раз и нужны океанографические исследования.

Севастопольские океанографы сотрудничают с коллегами из Москвы, которые в этом году тоже изучают западное побережье Крыма. С руководителем экспедиции, правнуком и полным тезкой композитора Римского-Корсакова мы встретились уже в Севастополе. Благодаря исследованию его команды, в том числе, можно понять механизмы размыва берега.

«Можно определить, куда будут перемещаться во времени осадки, то есть где можно насыпать пляж, например, или где его не насыпать, это тоже очень важно, потому что могут быть затрачены существенные средства на пляж, а его размоет за один сезон», – объясняет Николай Римский-Корсаков, заместитель директора Института океанологии им. П. Ширшова РАН.

Результаты исследований геологии шельфа и процессов осадкопереноса применимы и при строительстве очистных сооружений. На севастопольском побережье около 35 мест точек сброса сточных вод. В этих точках команда ученых проводит мониторинг состояния воды регулярно. С помощью этих данных можно понять, в том числе, с какой скоростью и куда распространяются загрязнения. Здесь, конечно, важна периодичность исследований. Так, например, в конечной точке трубопровода очистных сооружений Южные – в 3х километрах от берега – идет превышение ПДК по биогенным веществам, фосфору, азоту, а также по биологическому потреблению кислорода. Итогом может стать полное отсутствие кислорода и гибель донной микрофлоры. Ее состояние – основной показатель качества морской среды. Однако эпицентр негативного влияния очистных – ближе к суше. По словам ученых, в трехстах метрах от берега в трубопроводе есть прорыв. Об этом говорит и скопление чаек.

В этом плане Севастополь самый не благополучный регион – здесь впадают самые большие реки Крыма, которые несут большое число загрязняющий веществ и большое число сброса сточных вод, и только небольшая часть из них проходит полный цикл очистки – это примерно 13%.

Реконструкция очистных сооружений “Южные”, во многом решит проблему загрязнения. И даже после нескольких этапов фильтрации сточных вод, по мнению ученых, сбрасывать их нужно на глубине не менее 80 метров. А для купания и пляжного отдыха пока лучше выбирать места, где самая чистая вода в регионе – у мыса Айя и Фиолент.

Вероника Андреева, Антон Кузнецов, Наталья Бабкевич, Антон Терёшкин и Инна Лисинец

Источник: Вести Севастополя