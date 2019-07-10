Учёные нашли продолжение пещеры под трассой "Таврида"

10 июля 2019     22
Учёные нашли продолжение пещеры под трассой "Таврида"

Длинные ходы и большие галереи обнаружили спелеологи. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на председателя Совета Российского союза спелеологов Геннадия Самохина.

КФУ им. Вернадского специально для исследования пещеры закупил новое оборудование. Полость будут исследовать методом электромограммы – одним из современных методов геофизики.

“Мы выявили достаточно большие зоны аномального электрического сопротивления в неизвестной части пещеры. Сегодня мы начнем более детализировано обследовать данный участок, с меньшим шагом, чтобы более точно определить глубину и размеры аномальной зоны. Через несколько дней мы планируем начать бурение, чтобы реальными методами, с помощью видеокамеры, изучить подземное пространство, которое является продолжением пещеры”, – приводит слова спелеолога новостное агентство.

Сейчас протяжённость исследованного участка пещеры Зуя – 1300 метров. Это самая длинная Внутренней Крымской гряде.

Внутри учёные обнаружили останки ископаемых древних животных и птиц.

На этой неделе подрядчики строительства трассы “Таврида” начали укреплять стены пещеры.

фото пресс-службы КФУ

Источник: Вести.Севастополь

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