Учёные СевГУ нашли в водах Сирии 70 античных артефактов

23 декабря 2019     32
Учёные СевГУ нашли в водах Сирии 70 античных артефактов

В водах около сирийского остова Арвад, археологи СевГУ вместе с Генеральной дирекцией древностей и музеев в Сирии, обнаружили более 70 предметов античного периода.

Археологи приступили к работе 15 декабря. На глубинах от 5 до 120 метров учёные обнаружили подводные объекты, в том числе затопленные древние античные строения и корабли. Предметы ещё предстоит изучить телеуправляемыми подводными аппаратами, сообщает пресс-служба СевГУ.

«Технические возможности современного мобильного Гидролокационного комплекса позволили нам исследовать акваторию площадью 21 квадратный километр. Общая длина галсов в ходе проведения гидроакустической и профильной съёмки составила 100 морских миль», — рассказал директор Центра морских исследований и технологий Дмитрий Татарков.

Главными точками экспедиции являются острова Эль-Аббас, Эль-Фарис, Эль-Фана и Макруд, Арвад и предполагаемое местоположение древнего порта Амрид.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы СевГУ

Источник: Вести.Севастополь

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