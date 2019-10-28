Учёные СевГУ с сирийскими коллегами изучают следы древних кораблекрушений

Для проведения исследований используется маломерное судно, на котором установлено специальное гидроакустическое оборудование. Особое внимание учёные уделили рекогносцировке с моря и берега участка побережья к югу от Тартуса. Руководитель отдела археологии департамента древностей Тартуса Бассама Ватфа, считает, что здесь мог быть расположен портовый комплекс древнего города Амрид.

«В этом районе мы сосредоточимся на поисках возможных кораблекрушений и фрагментов оборонительных и портовых сооружений, находящихся под водой», – приводит пресс-служба университета слова научного руководителя экспедиции, старшего научного сотрудника СевГУ Виктора Лебединского.

Участники совместной российско-сирийской экспедиции приступили к работе в двух с половиной километрах от побережья города Тартус.

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