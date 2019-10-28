Учёные СевГУ с сирийскими коллегами изучают следы древних кораблекрушений

Участники совместной российско-сирийской экспедиции приступили к работе в двух с половиной километрах от побережья города Тартус.
«В этом районе мы сосредоточимся на поисках возможных кораблекрушений и фрагментов оборонительных и портовых сооружений, находящихся под водой», – приводит пресс-служба университета слова научного руководителя экспедиции, старшего научного сотрудника СевГУ Виктора Лебединского.
Для проведения исследований используется маломерное судно, на котором установлено специальное гидроакустическое оборудование. Особое внимание учёные уделили рекогносцировке с моря и берега участка побережья к югу от Тартуса. Руководитель отдела археологии департамента древностей Тартуса Бассама Ватфа, считает, что здесь мог быть расположен портовый комплекс древнего города Амрид.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь