Ушел из жизни директор Cевастопольского центра туризма и спорта Юрий Негребецкий

Юрию Анатольевичу было 63 года. Последние 8 лет он возглавлял Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи.

Под началом Негребецкого были воплощены в жизнь проект Всероссийской программы военно-патриотического направления «Севастополь – честь и слава России», региональный этап Федерального туристского проекта «Живые уроки», «Президентские спортивные игры», «Президентские спортивные состязания», «Детский слет Севастополя», фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне», прошел 24-й Всероссийский слет краеведов, историков, географов, этнографов, туристов и экологов, посвященный 75-летию освобождения Севастополя.

Центр, который возглавлял Негребецкий, организует походы по Крыму для севастопольских школьников и соревнования по технике пешеходного туризма и спортивному ориентированию.

Юрий Анатольевич родился 9 ноября 1956 г. в Кировске Мурманской области, но его трудовая деятельность началась именно в Севастополе в СУ №46 – авиатехником-слесарем 4 разряда.

В 2002 году окончил Мелитопольский педагогический университет по специальности «Практический психолог». В 2008 году – магистратуру по специальности «Управление учебным заведением».

Юрий Негребецкий – отличник образования Украины, Почетный работник сферы туризма. Он занесен на доску почета Ленинского муниципального округа.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь