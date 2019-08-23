Ушел из жизни президент Крымского инженерно-педагогического университета Февзи Якубов

23 года он возглавлял Крымский инженерно-педагогический университет, а в 2016 году ректором был выбран его сын Чингиз, а Февзи Якубович стал президентом вуза.

Февзи Якубов окончил Ташкентский политехнический институт и там же начал карьеру ученого. В 1993 году его назначили ректором КИПУ. В 2004 году Якубов стал героем Украины, а в 2018 году ему присвоили звание почетного гражданина Республики Крым. Состоял в Совете крымско-татарского народа.

Свои соболезнования родным, коллегам и ученикам профессора направил глава республики.

«Талантливый учёный и педагог, человек высоких нравственных качеств, Февзи Якубович пользовался заслуженным уважением крымчан. Он внёс весомый вклад в развитие Крыма, в укрепление межнационального согласия на крымской земле. Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Февзи Якубовича Якубова, коллективу КИПУ. Разделяю постигшее вас горе», – написал Сергей Аксенов.

Крыминформ вспоминает, как 18 марта 2019 года во время визита Владимира Путина в Симферополь на встрече с общественниками Якубов попросил президента «не забирать» из Крыма главу республики Сергея Аксёнова.

«Я уже человек в возрасте. Я пережил 10 премьер-министров в Крыму до Сергея Валерьевича. Намекаю вот на что. Каждый последующий для Крыма работал хуже каждого прежнего, предыдущего. Поэтому мой намек – ради бога не забирайте от нас Сергея Валерьевича. А Крым мы сделаем», – попросил Якубов.

И Владимир Путин пообещал оставить Аксенова в Крыму.

Февзи Якубов умер в реанимации после продолжительной болезни. Ему был 81 год.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото правительства Крыма

Источник: Вести.Севастополь