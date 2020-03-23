Ушел из жизни старейший севастопольский архитектор Адольф Шеффер

Сегодня не стало Адольфа Шеффера – легендарного архитектора, которому Севастополь обязан своим неповторимым обликом. Ему было 95.

Свои соболезнования семье Шеффера выразил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Главное, что мы можем сделать сейчас – сохранить все то, что он сделал для уникальной севастопольской архитектуры. Пройдут ещё десятилетия, а каждый, кто будет въезжать в наш город, будет видеть Триумфальную арку и величественные здания его авторства», – отметил Михаил Развожаев.

Адольф Львович – автор не только Триумфальной арки, которую он хотел сделать похожей на основание Эйфелевой башни, но и многих других знаменитых зданий и памятников Севастополя, которые стали его визитной карточкой: обелиска в честь Города – Героя, памятника Героям – подводникам Черноморского флота, Дома Москвы, Пассажа – главной галереи Центрального рынка, реконструкции Дворца пионеров и памятника затопленным кораблям.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта turbina.ru

Источник: Вести.Севастополь