Ушел из жизни участник штурма Сапун-горы Иван Патук

Сегодня утром в Севастополе скончался ветеран Великой Отечественной войны, освободитель Севастополя, разведчик, полковник в отставке Иван Иванович Патук. Ему было 97 лет.

Он отправился на фронт из Харьковского пехотного училища, освобождал Белоруссию, Прибалтику, Крым и Севастополь, участвовал в штурме Сапун-горы в мае 1944-го. После войны продолжил службу кадровым офицером. Выйдя на пенсию, возглавил ветеранскую организацию защитников и освободителей Севастополя. В прошлом году он вместе с Константином Кржеминским издал книгу на основе воспоминаний участников тех событий под названием “Сильные духом”.

В феврале Иван Иванович приходил в мастерскую флотского художника Сергея Шевченко: позировал для новой картины, которую Шевченко пишет к 75-летию Победы.

По предварительной информации, похороны Ивана Патука пройдут в пятницу 20 марта.

В 2019 году он стал одним из героев цикла телепрограмм ГТРК “Севастополь” “Они видели войну”, где рассказал о штурме Сапун-горы и других военных действиях, в которых ему пришлось участвовать.

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Служба информации «Вести – Севастополь» Фото правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь