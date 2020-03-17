Ушел из жизни участник штурма Сапун-горы Иван Патук

17 марта 2020     17
Ушел из жизни участник штурма Сапун-горы Иван Патук

Сегодня утром в Севастополе скончался ветеран Великой Отечественной войны, освободитель Севастополя, разведчик, полковник в отставке Иван Иванович Патук. Ему было 97 лет.

Он отправился на фронт из Харьковского пехотного училища, освобождал Белоруссию, Прибалтику, Крым и Севастополь, участвовал в штурме Сапун-горы в мае 1944-го. После войны продолжил службу кадровым офицером. Выйдя на пенсию, возглавил ветеранскую организацию защитников и освободителей Севастополя. В прошлом году он вместе с Константином Кржеминским издал книгу на основе воспоминаний участников тех событий под названием “Сильные духом”.

В феврале Иван Иванович приходил в мастерскую флотского художника Сергея Шевченко: позировал для новой картины, которую Шевченко пишет к 75-летию Победы.

По предварительной информации, похороны Ивана Патука пройдут в пятницу 20 марта.

В 2019 году он стал одним из героев цикла телепрограмм ГТРК “Севастополь” “Они видели войну”, где рассказал о штурме Сапун-горы и других военных действиях, в которых ему пришлось участвовать. 

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Все работники «Зенита» пройдут тест на коронавирус
Все работники «Зенита» пройдут тест на коронавирус

21:22 Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что в связи с мировой пандемией футболисты, тренеры и работники клуба пройдут тест …


Путин оценил возможность переноса голосования по Конституции
Путин оценил возможность переноса голосования по Конституции

Голосование по поправкам к Конституции состоится только в том случае, если эпидемиологическая ситуация позволит проводить мероприятия подобного рода. Об этом …


Книгу о скальных маршрутах Севастополя Путин подарил новому вице-премьеру
Книгу о скальных маршрутах Севастополя Путин подарил новому вице-премьеру

Книга «Скальные маршруты в окрестностях Большой Севастопольской тропы», изданная в 2018 году, стала подарком ко дню рождения заместителя председателя правительства …


В Севастополе вынесен приговор водителю, по вине которого погиб человек
В Севастополе вынесен приговор водителю, по вине которого погиб человек

Севастополец получил наказание в виде лишения свободы на срок 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении …


Ушел из жизни участник штурма Сапун-горы Иван Патук
Ушел из жизни участник штурма Сапун-горы Иван Патук

Сегодня утром в Севастополе скончался ветеран Великой Отечественной войны, освободитель Севастополя, разведчик, полковник в отставке Иван Иванович Патук. Ему было …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты