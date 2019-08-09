Ушла из жизни легендарный хранитель дачи Чехова в Ялте Алла Ханило

Алла Васильевна Ханило, старейший музейный работник Крыма, почетный гражданин Ялты, член Союза писателей России, хранительница дома-музея Чехова скончалась на 92-ом году жизни.

В ее трудовой книжке была единственная запись: дом-музей писателя в Ялте, известный как Белая дача. Там она проработала больше 70 лет. Пришла сразу после школы, а высшее образование в Симферопольском пединституте получала, уже будучи музейным работником. Как рассказывала сама Алла Васильевна, в 1946 году на службу в ялтинский дом-музей ее принимала сестра Антона Павловича Мария, и она пообещала Марии Павловне, что никогда не покинет Белую дачу.

Свое обещание Алла Ханило сдержала. Более того, она написала книгу “Личная библиотека А.П. Чехова в Ялте” и выпустила сборник статей “Чехов в Ялте”.

В 2003 году Алла Васильевна получила звание заслуженного работника культуры Автономной республики Крым. В 2011 году за особые заслуги ей вручили медаль Леонардо да Винчи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта yalta-museum.ru

Источник: Вести.Севастополь