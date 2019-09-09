Ушёл из жизни участник обороны Севастополя

9 сентября 2019     29
Ушёл из жизни участник обороны Севастополя

В ночь с 8 на 9 сентября не стало защитника Севастополя капитана первого ранга в отставке Болгари Владимира Петровича.

С первых дней Великой Отечественной войны Владимир Болгари, будучи подростком, встал на защиту Севастополя. Он вместе с товарищами участвовал в патрулировании улиц, контролировал светомаскировку, тушил на крышах зажигательные бомбы, копал окопы.

Затем работал на военном заводе на Северном Кавказе. Служил в Каспийской флотилии. Участвовал в операциях по освобождению Крыма и Севастополя.

  За службу Родине награждён орденами «Отечественной войны» и «За мужество», а также 28 медалями, среди которых «За боевые заслуги». Являлся юным защитником Севастополя, ветераном Черноморского флота и Приморской армии.

Севастопольская региональная общественная организация ветеранов выражает соболезнование родным и близким Владимиров Петровича в связи с уходом из жизни патриота Севастополя и России.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: Светланы Желтова

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Мосгордуму седьмого созыва проходят 20 кандидатов от системной оппозиции
В Мосгордуму седьмого созыва проходят 20 кандидатов от системной оппозиции

В столице России обработали 99,5% протоколов участковых избирательных комиссий. В Мосгордуму 7-ого созыва проходят 20 кандидатов от системной оппозиции. С …


В Севастополе выявлено более 20 преступлений
В Севастополе выявлено более 20 преступлений

Севастопольские правоохранители обнаружили более 20 преступлений во время операции «Быт». Она была нацелена на профилактику нарушений закона лицами, которые склонны …


Воинов, погибших при Первой обороне Севастополя, перезахоронили на Братском кладбище
Воинов, погибших при Первой обороне Севастополя, перезахоронили на Братском кладбище

Останки 37 солдат и сестры милосердия предали земле с воинскими почестями. После получения официального разрешения, неизвестные защитники Севастополя были торжественно …


На выборы в Севастополе пришли 29,12% избирателей
На выборы в Севастополе пришли 29,12% избирателей

Выборы в Единый день голосования, 8 сентября, прошли в Севастополе при достаточно невысокой явке – 29,12%. По информации на 11:00 …


Лидеру преступной России предрекли поражение от главного вора Азербайджана
Лидеру преступной России предрекли поражение от главного вора Азербайджана

Лидер преступного мира России Захарий Калашов, известный в криминальных кругах как Шакро Молодой, потерпел неудачу, пытаясь обратить воров в законе …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты