Ушёл из жизни участник обороны Севастополя

В ночь с 8 на 9 сентября не стало защитника Севастополя капитана первого ранга в отставке Болгари Владимира Петровича.

С первых дней Великой Отечественной войны Владимир Болгари, будучи подростком, встал на защиту Севастополя. Он вместе с товарищами участвовал в патрулировании улиц, контролировал светомаскировку, тушил на крышах зажигательные бомбы, копал окопы.

Затем работал на военном заводе на Северном Кавказе. Служил в Каспийской флотилии. Участвовал в операциях по освобождению Крыма и Севастополя.

За службу Родине награждён орденами «Отечественной войны» и «За мужество», а также 28 медалями, среди которых «За боевые заслуги». Являлся юным защитником Севастополя, ветераном Черноморского флота и Приморской армии.

Севастопольская региональная общественная организация ветеранов выражает соболезнование родным и близким Владимиров Петровича в связи с уходом из жизни патриота Севастополя и России.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: Светланы Желтова

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Источник: Вести.Севастополь