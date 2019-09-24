У «Артека» появится двухмачтовая шхуна

24 сентября 2019     6
У «Артека» появится двухмачтовая шхуна

Двухмачтовая гафельная шхуна сейчас направляется в “Артек”. По прибытии ею займутся юные корабелы – судно начнут готовить к службе в детском флоте. Так пишет ИА КрымИнформ.

 “Капитаном перехода «из варяг в греки» стал опытнейший парусник-мореплаватель и строитель парусных судов Анатолий Яковлев, а флагманом – руководитель морских программ МДЦ “Артек”, капитан второго ранга запаса Александр Верховский, – сообщили в “Артеке“.

Будущую шхуну “Артека” построили на верфи исторического судостроения “Варяг”в Петрозаводске. Ей предстоит долгий путь. В маршруте – Вытегра, Череповец, Кострома, Козьмодемьянск, Саратов, Волго-Донской канал, Ростов-на Дону и Керчь. Прибытия судна ожидают в конце октября.

Длина судна – 16,5 метров, мощность двигателя – 60 лошадиных сил. Одновременно на ней могут находиться 6 юных моряков. В первый поход шхуна отправится уже в следующем году в рамках проекта “Молодежной морской лиги”. В “Артеке” также анонсируют трёхдневные походы вдоль крымского побережья.

Служба информации “Вести – Севастополь

фото ИА КрымИнформ

Источник: Вести.Севастополь

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