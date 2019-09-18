У банка РНБК может появиться сервис снятия наличных через кассы магазинов

18 сентября 2019     6
У банка РНБК может появиться сервис снятия наличных через кассы магазинов

Окончательное решение будет принято после анализа опыта других регионов.

«Возможность запуска дополнительных сервисов по снятию наличных на кассах магазинов РНКБ планирует рассмотреть после анализа опыта внедрения подобных услуг в других регионах», – приводит ТАСС информацию пресс-службы банка.

В кредитной организации отмечают, что в настоящее время в Республике Крым более 20 тысяч терминалов, выдающих наличные.

Ранее оператор платёжной системы «Мир» уведомлял, что с октября этого года начнёт работать в тестовом режиме функция снятия наличных на кассах торговых точек, включая отдалённые и малонаселённые пункты. По предварительным подсчётам, сервисом будут пользоваться порядка 38 миллионов человек.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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