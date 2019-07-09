У берегов Крыма вновь обнаружен самолет-разведчик

Начиная с раннего утра 9 июля самолет радиоэлектронной разведки совершил полет вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и побережья Кубани – сделал кург в районе Новороссийска за 61 км от береговой линии. По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, он вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии.

Накануне у черноморского побережья был замечен другой самолет ВВС Великобритании. Он пролетел вдоль побережья Краснодарского края, а затем облетел Крым, обойдя за 100 км зону действия радиоэлектронной борьбы в районе Севастополя.

Как сообщает РИА Новости, в последнее время иностранные самолеты-разведчики и беспилотные летательные аппараты все чаще появляются возле российских границ и летают по нескольку часов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь