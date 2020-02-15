У берегов Крыма задержали украинских браконьеров

В Азовском море сотрудники погрануправления ФСБ задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту.

В ходе осмотра катера обнаружено почти 300 рыбин камбалы-калкан и незаконное орудие лова – ставная сеть. Документы на добычу биологических ресурсов у задержанных отсутствовали. Более того, граждане Украины оказались без паспортов, а их плавсредство – без регистрационных документов.

Маломерное судно и граждане Украины доставлены в порт г. Керчь для проведения разбирательства, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь