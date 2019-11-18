У боксера из Севастополя появился шанс выступить на Олимпиаде

Севастопольский боксёр Максим Коптяков начинает подготовку к олимпийскому отборочному турниру. Об этом спортсмен рассказал Вести ФМ сразу после возвращения домой.

16 ноября Максим Коптяков стал чемпионом России по боксу в среднем весе. За титул он сражался с Андреем Ковальчуком из Югры. По словам Максима Коптякова, бой был похож на дежавю. Четыре года назад там же, в финале таких же соревнований соперники уже встречались. Коптяков уверен, что и тогда он был сильнее, но бой остановили, потому что у Ковальчука была рассечена бровь, и ему присудили победу. Теперь три раунда севастополец вёл по очкам, а завершил бой нокаутом.

«Я доказал, что я сильнее, что я – первый номер, – подчеркнул Максим Коптяков. – Есть шанс отобраться на Олимпийские игры. Это главная задача, которая стояла перед нами. Нужно было только золото. В марте будут отбираться те, кто поедет на лицензионный турнир перед Токио».

От каждой страны на Олимпиаде должны выступить не более одного человека в каждом весе. В феврале планируется европейский отборочный турнир в Англии, а в мае – мировой в Токио. Олимпийские игры 2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта ruinformer.com

Источник: Вести.Севастополь