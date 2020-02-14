У ветеранской организации города Севастополя сменился председатель

14 февраля 2020     7
У ветеранской организации города Севастополя сменился председатель

Севастопольцы сегодня проголосовали за нового председателя ветеранской организации города. Сергей Рыбак передал свои полномочия Александру Пушкарёву.

Он служил на Северном флоте, на Беломорской военно-морской базе, был заместителем командующего Черноморским флотом по работе с личным составом. После чего контр-адмирал в запасе руководил филиалом «Россотрудничества» в Крыму. В ближайшее время Александр Пушкарёв намерен провести встречи с ветеранами во всех районах города.

«Действительно, ветераны – это золотой фонд не только нашего города, но и нашего государства. И основная задача, и идея меня как председателя чтобы у этого золотого фонда была достойная огранка», – считает председатель региональной общественной организации ветеранов войны, труда вооружённых сил и правоохранительных органов Александр Пушкарёв.

«У нас их 311 человек, участников Великой Отечественной войны, каждого пофамильно планируем, и школьники пойдут с добрым утром поздравят, и мы поздравим, и администрация поздравит», – рассказывает почетный председатель РОО ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Сергей Рыбак.

На встрече ветераны обсудили не только, как поздравить с Днём Победы участников Великой Отечественной войны, но и как поддержать одиноких пенсионеров. По данным общественной организации, в Севастополе их больше пяти тысяч.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

На раскопках в Севастополе поисковики нашли останки ещё троих солдат
На раскопках в Севастополе поисковики нашли останки ещё троих солдат

При раскопках на площади Ушакова поисковики сегодня обнаружили останки ещё троих солдат. Двое из них были захоронены в братской могиле …


У ветеранской организации города Севастополя сменился председатель
У ветеранской организации города Севастополя сменился председатель

Севастопольцы сегодня проголосовали за нового председателя ветеранской организации города. Сергей Рыбак передал свои полномочия Александру Пушкарёву. Он служил на Северном флоте, …


Лукашенко предложил присоединить Россию к Белоруссии
Лукашенко предложил присоединить Россию к Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил формат интеграции, в котором Россия входит в состав Белоруссии. Об этом сообщает в своем Telegram-канале …


Почему горят дома на улице Паршина в Севастополе (ВИДЕО)
Почему горят дома на улице Паршина в Севастополе (ВИДЕО)

В Севастополе в доме на улице Паршина произошел очередной пожар — выгорела брошенная квартира. Это уже не первый случай пожара …


Российские мужчины остались недовольны пенсионной реформой
Российские мужчины остались недовольны пенсионной реформой

Более трети российских мужчин (41 процент) остались недовольны пенсионной реформой в стране, сочтя ее дискриминационной. По их мнению, выход мужчин …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты