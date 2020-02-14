У ветеранской организации города Севастополя сменился председатель

Севастопольцы сегодня проголосовали за нового председателя ветеранской организации города. Сергей Рыбак передал свои полномочия Александру Пушкарёву.

Он служил на Северном флоте, на Беломорской военно-морской базе, был заместителем командующего Черноморским флотом по работе с личным составом. После чего контр-адмирал в запасе руководил филиалом «Россотрудничества» в Крыму. В ближайшее время Александр Пушкарёв намерен провести встречи с ветеранами во всех районах города.

«Действительно, ветераны – это золотой фонд не только нашего города, но и нашего государства. И основная задача, и идея меня как председателя чтобы у этого золотого фонда была достойная огранка», – считает председатель региональной общественной организации ветеранов войны, труда вооружённых сил и правоохранительных органов Александр Пушкарёв. «У нас их 311 человек, участников Великой Отечественной войны, каждого пофамильно планируем, и школьники пойдут с добрым утром поздравят, и мы поздравим, и администрация поздравит», – рассказывает почетный председатель РОО ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Сергей Рыбак.

На встрече ветераны обсудили не только, как поздравить с Днём Победы участников Великой Отечественной войны, но и как поддержать одиноких пенсионеров. По данным общественной организации, в Севастополе их больше пяти тысяч.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь