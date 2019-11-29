У ГТРК «Севастополь» два первых места в городском конкурсе журналистов

На конкурс, организованный региональным Севастопольским отделением союза журналистов России, было подано 160 работ. Лучших определили в шести номинациях: телевидение, радио, периодическая печать, блоггер, фотограф, интернет-издание.

По результатам третьего общегородского творческого конкурса журналистов «Мы славим человека труда» работы телевизионной и радио редакции признаны лучшими.

У ГТРК «Севастополь» два первых места в городском конкурсе журналистов 29.11.2019 16:20 По результатам третьего общегородского творческого конкурса журналистов «Мы славим человека труда» работы телевизионной и радио редакции признаны лучшими. …



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