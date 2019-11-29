У ГТРК «Севастополь» два первых места в городском конкурсе журналистов

29 ноября 2019     3
У ГТРК «Севастополь» два первых места в городском конкурсе журналистов 29.11.2019 16:20

По результатам третьего общегородского творческого конкурса журналистов «Мы славим человека труда» работы телевизионной и радио редакции признаны лучшими.

На конкурс, организованный региональным Севастопольским отделением союза журналистов России, было подано 160 работ. Лучших определили в шести номинациях: телевидение, радио, периодическая печать, блоггер, фотограф, интернет-издание.

Сюжеты-победители:

Служба информации «Вести – Севастополь»

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Источник: Вести.Севастополь

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