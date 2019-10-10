У двух севастопольцев был обнаружен арсенал времен Великой Отечественной войны

10 октября 2019     20
У двух севастопольцев был обнаружен арсенал времен Великой Отечественной войны

Пулеметы, автоматы, винтовки, пистолеты времен Великой Отечественной войны и современных образцов – в общей сложности 17 единиц огнестрельного оружия и 14 – холодного, свыше 520 штук боеприпасов и 3 ручных гранаты были обнаружены в двух боксах гаражного кооператива «Кипарис-3», принадлежащих жителям Севастополя.

 

На такой военный «склад» вышли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в ходе работы по противодействию незаконному обороту оружия. Как сообщает пресс-служба погрануправления, никаких документов у владельцев «арсенала» не было. Со слов самих мужчин 1974 и 1977 года рождения, все предметы они добыли «в ходе проведенных раскопок либо приобрели у других граждан». При этом часть товара они планировали продать как «сувениры». Также в гараже оперативники обнаружили медали Великой Отечественной войны.

Были привлечены взрывотехники Управления Росгвардии по Севастополю. Они изъяли, упаковали боеприпасы и оружие и направили в экспертно-криминалистический центр УМВД России. По результатам баллистического исследования, выявленное оружие признано огнестрельным, в связи с чем материалы дела будут переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела за незаконное приобретение и хранение оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Пограничного Управления ФСБ по Крыму и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

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