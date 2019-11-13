У девочки, умершей в «Артеке», не было хронических заболеваний

15-летняя школьница из Махачкалы, которую сегодня утром обнаружили мертвой в своей кровати в детском центре “Артек”, не страдала какими-либо хроническими заболеваниями.

Все школьники, которые приезжают на отдых в «Артек», обязаны получить медицинские документы, подтверждающие, что они ничем не болеют. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки Дагестана, у девятиклассницы из Махачкалы имелись все необходимые медицинские справки.

В Крым за телом прилетят мама и тетя девочки. Следователи пока не сообщают никаких предварительных версий, из-за чего школьница умерла. Накануне вечером она легла спать, а утром не проснулась.

Минобрнауки Дагестана выразило соболезнования родным и близким девочки.

Этой осенью в «Артеке» произошел еще один случай смерти отдыхающего: 11 октября от пневмонии умер 12-летний мальчик, приехавший из Петербурга. Его доставили в городскую больницу Ялты, но врачи ничем помочь ему уже не смогли. Было возбуждено уголовное дело, специальную комиссию по расследованию причин смерти мальчика создало министерство просвещения страны.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото culture.ru

Источник: Вести.Севастополь