У жительницы Севастополя злоумышленник похитил украшения и деньги

33-летний севастополец вынес из квартиры на первом этаже ювелирные украшения стоимостью 119 тысяч рублей и еще 80 тысяч наличными. Он воспользовался тем, что никаких решеток на пластиковом окне не было, сумел открыть его и проник внутрь.

Деньги и драгоценности принадлежали 38-летней жительнице Севастополя. Обнаружив пропажу, она обратилась в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району. Полицейские по горячим следам задержали злоумышленника.

На него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до шести лет, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь