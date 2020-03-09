У жительницы Севастополя из рюкзака похитили 15 тысяч рублей

Севастопольские полицейские задержали подозреваемого в краже денег у 32-летней жительницы города.

Деньги у девушки пропали после того, как она побывала в гостях у своего 30-летнего знакомого. Она сразу же обратилась в дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства кражи, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю. Молодой человек занимается ремонтными работами на строящемся объекте и временно живет в строительном вагончике. Он пригласил к себе свою знакомую, чтобы выпить. Когда девушка отвлеклась, он незаметно открыл ее рюкзак и обнаружил там 15 тысяч рублей. Деньги мужчина взял себе.

Как выяснили следователи, он уже был ранее судим за вандализм. Злоумышленника задержали, деньги изъяли и возбудили на него уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь