У жительницы Севастополя из рюкзака похитили 15 тысяч рублей

9 марта 2020     2
У жительницы Севастополя из рюкзака похитили 15 тысяч рублей

Севастопольские полицейские задержали подозреваемого в краже денег у 32-летней жительницы города. 

Деньги у девушки пропали после того, как она побывала в гостях у своего 30-летнего знакомого. Она сразу же обратилась в дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства кражи, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю. Молодой человек занимается ремонтными работами на строящемся объекте и временно живет в строительном вагончике. Он пригласил к себе свою знакомую, чтобы выпить. Когда девушка отвлеклась, он незаметно открыл ее рюкзак и обнаружил там 15 тысяч рублей. Деньги мужчина взял себе.

Как выяснили следователи, он уже был ранее судим за вандализм. Злоумышленника задержали, деньги изъяли и возбудили на него уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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