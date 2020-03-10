У жителя Крыма полицейские изъяли боевые патроны

10 марта 2020     26
У жителя Крыма полицейские изъяли боевые патроны

24 патрона к пистолету Макарова обнаружили закопанными в землю сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Киевский» УМВД России по Симферополю.

Баллистическая экспертиза показала, что патроны пригодны для стрельбы. В ходе следственных действий выяснилось, что их нашел и закопал «на всякий случай» 42-летний житель одного из сел Симферопольского района, сообщила пресс-служба УМВД.

Мужчина уже был судим за имущественные преступления. Теперь на него возбуждено новое уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов).

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта gazeta.a42.ru

Источник: Вести.Севастополь

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