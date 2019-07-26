У Крымского моста будет установлен памятник Андрею Первозванному

26 июля 2019     19
У Крымского моста будет установлен памятник Андрею Первозванному

Скульптура именно этого апостола должна встречать всех гостей, приезжающих на полуостров по Крымскому мосту, решили участники сегодняшнего телемоста между Москвой, Симферополем и Белогорском.

Режиссер, председатель творческого совета Российского военно-исторического общества Андрей Кончаловский заявил, что военно-историческое общество готово установить в Крыму памятник Андрею Первозванному, который будет символизировать воссоединение Крыма с Россией.

Апостол Андрей много времени провел в Тавриде, именно из Керчи он отправился с православной миссией на север.

По словам министра культуры Крыма Арины Новосельской, уже определена площадка для памятника, ее площадь около 1,3 га.  В Крыму и в Севастополе уже есть несколько памятников апостолу Андрею, но монументального объекта нет. Внешний вид монумента будет определен на творческом конкурсе.

Источник: Вести.Севастополь

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