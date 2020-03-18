У Крымского моста Эстафету Победы передали пограничникам Краснодарского края

18 марта 2020     13
У Крымского моста Эстафету Победы передали пограничникам Краснодарского края

Эстафета Победы покинула Крым. Накануне в Керченском проливе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым торжественно передали ее краснодарским коллегам.

Символ Эстафеты – пограничный столб с георгиевской лентой – решили передать именно в море у Крымского моста, который тоже стал своеобразным символом морского рубежа двух субъектов России.

В Крыму Эстафета Победы побывала в 9 населенных пунктах: Симферополе, Джанкое, Армянске, Черноморском, Евпатории, Бахчисарае, Севастополе, Феодосии и Керчи. Ее маршрут также пройдет по городам Азербайджана,  Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В связи с распространением коронавируса никаких изменений в движении Эстафеты пока нет.

Завершится она 28 мая у Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

Служба информации «Вести – Севастополь» Видео Пограничного управления ФСБ по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь

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