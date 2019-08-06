У озера Сасык-Сиваш в Крыму готовятся открыть "соленый город"

6 августа 2019     15
У озера Сасык-Сиваш в Крыму готовятся открыть "соленый город"

В Евпатории готовят к открытию новый туристический маршрут на соляной промысел у озера Сасык-Сиваш. Об этом сегодня сообщил туристический портал Республики Крым.

Экскурсия по соляному производству предполагает не только фотографии на фоне розового озера, но и возможность подлечиться в соляных гротах.

На базе солепрома планируется создать “соленый город” террасами из соли.

«В Турции есть такая достопримечательность, и мы можем здесь сделать свой белый «соленый город», обыграть все. Я считаю, что для этого даже придумывать ничего не надо, здесь ресурса достаточно. Сделать даже просто скамейку из соли или же просто поместить в фотозону кусок соли массой 100 тонн», – говорят огранизаторы маршрута.

Билеты уже готовятся к выпуску, приобрести их можно будет в туристско-информационном центре Евпатории.

Источник: Вести.Севастополь

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У озера Сасык-Сиваш в Крыму готовятся открыть "соленый город"

В Евпатории готовят к открытию новый туристический маршрут на соляной промысел у озера Сасык-Сиваш. Об этом сегодня сообщил туристический портал …



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