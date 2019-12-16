У остановок в районе вокзалов появятся камеры фотофиксации

Вопросы подготовки инфраструктуры к приему первого пассажирского поезда, прибывающего в Севастополь по Крымскому мосту, обсуждали сегодня на аппаратном совещании правительства под председательством первого заместителя губернатора города Дениса Солодовникова.

“Ремонт основного павильона, который находится в частной собственности, завершен, на противоположной стороне павильон, который в ведении ГБУ «Севастопольский автодор», отремонтирован. Тротуары сделаны по обеим сторонам от остановочных пунктов, в настоящее время ведутся работы по асфальтированию тротуаров где съезд, где брусчатка – непосредственный съезд к автовокзалу”, – прокомментировал ситуацию Евгений Исаков, исполняющий обязанности директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Также он добавил, что там обновили дорожную разметку, и в ближайшее время будут установлены камеры фотофиксации.

Служба информации «Вести ФМ Севастополь»

фото commons.m.wikimedia.org

Источник: Вести.Севастополь