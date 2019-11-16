У побережья Севастополя проведена спецоперация по разминированию

16 ноября 2019     21
У побережья Севастополя проведена спецоперация по разминированию

15 ноября в акватории мыса Херсонес проведена операция по уничтожению советской авиабомбы ФАБ-50.

В ликвидации боеприпаса времён Великой Отечественной Войны длиной около метра и весом 60 килограммов участвовали сотрудники Специализированного отряда ГУ МЧС по Севастополю и Федеральной службы войск национальной гвардии.

Бомба находилась на глубине трёх метров в 30 метрах от берега мыса Херсонес, сообщает пресс-служба МЧС Севастополя. Пиротехники приняли решение отбуксировать боеприпас на безопасное от берега расстояние и взорвать. На время было ограничено судоходство в радиусе 3-х километров от места спецоперации.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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