У подножия Воронцовского парка в Алупке построят новый причал

3 марта 2020     10
У подножия Воронцовского парка в Алупке построят новый причал

До 390 тысяч человек в год сможет принимать новый причал в Алупке. Его построят на месте старого, признанного аварийным.

Положительное заключение на проект реконструкции морского причала дали эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России, сообщила пресс-служба организации. Проектированием занимается Дагестанский проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта. Заказчиком строительства выступает ГУП «Крымские морские порты».

На новом причале установят освещение, перила, будет оборудован отвод дождевых стоков. Также одно из важных условий: создание безбарьерной среды, чтобы на причал могли попасть люди с ограниченными возможностями.

Пассажирский причал, расположенный у подножия Воронцовского парка, был построен в 1981 году. Обследование показало, что сооружение находится в аварийном состоянии: проржавели металлические сваи и арматура ростверка, начал крошиться бетон. Эксперты считают, что пирс представляет опасность для пассажиров и судов, в связи с чем сооружение будет полностью демонтировано, и на его месте построят новый причал длиной 89,5 м.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото из блога olgasukhova.livejournal.com

Источник: Вести.Севастополь

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