У подножия Гасфорты участники автомотопробега «Крымская весна» высадили 200 деревьев

Мотоклуб «Ночные волки» устроил ежегодный мотопробег. Он стартовал утром в Симферополе. Там собрались автолюбители и байкеры со всей страны. Краснодарский край, Пенза, Тула, Москва и другие регионы. Из столицы Республики Крым колонна направилась в сторону Города-Героя Севастополя.

Площадка у Сапун –горы стала местом притяжения для участников автомотопробега. Севастопольская группа начала собираться с самого утра. Выглядела колонна внушительно и ярко. Как и в 2014 году, российские флаги сегодня повсюду. Это главное украшение автомобилей и мотоциклов. Таким образом люди вышли сказать, что шесть лет назад сделали выбор, которому верны и сегодня.

«Севастополь – гордость и слава русских моряков! Крым был российским всегда! Некоторое время Крым был в составе Украины, но судьба распорядилась иначе, и мы рады и счастливы!» – говорит житель Севастополя Олег Фёдоров. «2014 год оставил глубокий след, и мы смотрели на вас в весну 14 года и радовались, что получилось референдум провести и отбыть к России», – вспоминает ветеран народного ополчения ДНР Андрей Ривенко.

Александр Залдостанов по прозвищу Хирург даёт команду «старт», и в путь отправляются мотоциклы, автомобили, автобусы и грузовики – все в одном строю. Автомотопробег традиционно проводит клуб “Ночные волки”. И каждый раз акция собирает тысячи участников.

Конечная точка движения праздничной колонны – аллея, заложенная в честь шестилетия “Русской весны” в месте проведения международных байк-шоу. Железных коней байкеры на этот раз меняют на лопаты.

У подножья горы Гасфорта высаживают 200 деревьев. Это вишня, черешня, кизил, яблони. Возраст саженцев – два года. Участники акции надеются, что уже в следующем году эти деревья начнут плодоносить.

Лидер “Ночных волков” объясняет, высадка фруктового сада – своего рода связь поколений.

«Сразу после войны первый приказ, который отдал Сталин, – сажать сады. Ещё не остыла земля на могилах миллионов героев, еще дымились угли от разрушенных городов, а он дал приказ сажать сады, и вот среди этих садов мы улетели в космос, мы отстроили наши города, – рассказывает Александр Залдостанов. – Мы вновь высаживаем этот сад, и может быть он будет толчком в будущее России!»

Акцию мотоклуба по высадке деревьев подхватили уже 25 регионов страны, в том числе Сибирь, где два дня назад зафиксировали лесные пожары. Пережить любые потрясения – природные или политические – можно лишь сообща, убеждены те, кто сегодня здесь. В числе совершивших экологическую вылазку на гору Гасфорта – певица Юлия Чичерина.

«Я не была в Крыму в детстве, я приехала сюда первый раз 11 марта 2014 года, была до этого, но не на берегу моря, а где-то в середине полуострова – в Красноперекопске, но по-настоящему я узнала Крым, когда он стал нашим», – рассказала Чичерина.

Среди тех, кто радуется Русской весне, есть и гости с другого полушария Земли. Вдохновившись книгами Толстого и Пушкина, американец Грегори Россел несколько лет назад переехал в Москву. Там он основал мужскую парикмахерскую. Теперь в мечтах у Грегори открыть её филиал в Крыму. Цирюльник рассказывает, что влюбился в полуостров с первого взгляда.

«Я приехал из Москвы, и для меня это важно – я хочу почувствовать причастность к этому празднику. Поздравляю с Русский весной!»- не скрывает своих эмоций Грегори Россел.

Погрузиться в историю Русской весны Грегори помогают воспоминания крымских друзей. Один из них – Назар Далицкий. В 2014-м году он был координатором блокпостов на въездах в Севастополь.

«Лучше всего я запомнил, когда через блокпост в Верхнесадовом прошла колонна российской армии. Конечно, мы верили, что Россия не оставит Севастополь, но когда мы увидели первую колонну с этими, как их потом назвали, вежливыми людьми (я стоял на бетонном блоке, я отдавал им честь), это было ликование, были фантастические эмоции, когда мы увидели, что мы не одни», – вспоминает те события координатор блокпостов во время “Русской весны” 2014-го года, член мотоклуба “Ночные волки” Назар Далицкий.

Спустя шесть лет настроение не менее праздничное. Собравшиеся поют песни военных лет, вспоминают, что построено и сделано в российском Крыму за последнее время и мечтают привести на эту аллею детей и внуков.

Анна Шустер, Оксана Колесникова, Александр Попов, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь