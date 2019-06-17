У поселка Голландия пройдут антитеррористические учения

20 июня недалеко от поселка Голландия, прилегающих дачных массивов и ул. Богданова (от ул. Курчатова до Симферопольского шоссе) будут проходить занятия по отработке мер по пресечению террористического акта.
Возможно выставление дополнительных постов полиции и Росгвардии, движение специальной техники, временное ограничение перемещения граждан, а также использование имитационных средств. Есть вероятность, что учения продолжатся и 21 июня.
Правительство Севастополя просит жителей сохранять спокойствие. А в случае срочных поездок выбирать маршруты объезда.
Фото с сайта stv24.tv
Источник: Вести.Севастополь