У поселка Голландия пройдут антитеррористические учения

20 июня недалеко от поселка Голландия, прилегающих дачных массивов и ул. Богданова (от ул. Курчатова до Симферопольского шоссе) будут проходить занятия по отработке мер по пресечению террористического акта.

Возможно выставление дополнительных постов полиции и Росгвардии, движение специальной техники, временное ограничение перемещения граждан, а также использование имитационных средств. Есть вероятность, что учения продолжатся и 21 июня.

Правительство Севастополя просит жителей сохранять спокойствие. А в случае срочных поездок выбирать маршруты объезда.

Фото с сайта stv24.tv

Источник: Вести.Севастополь