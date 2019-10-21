У Развожаева спросили, стоит ли объединять Крым и Севастополь

Точка в вопросе разграничения территории Севастополя и Республики Крым должна быть поставлена до конца 2019 года, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев на встрече с журналистами информационных агентств, работающих на полуострове.

Он пошутил, что на границе двух субъектов не обнаружено никаких запасов нефти, которая могла бы стать поводом для спора за территории.

«Я слышал, что там за место, где кабаны прячутся, бой идет, – цитирует Развожаева Крыминформ. – Южный берег, начиная от Фороса, все-таки это все территория Крыма. Насколько я понимаю, этот вопрос был урегулирован изначально еще с 2014 года, когда еще первый губернатор Севастополя этим занимался. Это решение было принято и там никакого спора нет. Там, вроде, были (вопросы) какие-то по линии гор, примыкающих к Байдарской долине. Там были какие-то урочища, в связи с какими-то охотничьими делами. Я думаю, что мы тут точно компромисс найдем».

Развожаев сказал, что установление границ с Крымом необходимо для принятия генплана города, который Севастополь до сих пор не может утвердить.

Журналисты спросили у главы города, не произойдет ли когда-нибудь в будущем объединение Крыма и Севастополя в один субъект России. На что Михаил Развожаев ответил, что нынешнее административное деление, на его взгляд, «оптимальное и единственно возможное».

Как сообщает Крыминформ, главе Крыма Сергею Аксенову этот вопрос задают постоянно, и каждый раз он отвечает, что тема объединения субъектов находится исключительно в ведении федеральных властей и президента России, и руководство Крыма не намерено инициировать рассмотрение этого вопроса.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь