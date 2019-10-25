У родственницы своей девушки севастополец украл сто тысяч рублей

25 октября 2019     21
У родственницы своей девушки севастополец украл сто тысяч рублей

Сбережения 64-летней жительницы Севастополя стали настоящим искушением для молодого человека, и он придумал нехитрый план их похищения.

Как сообщает пресс-служба МВД, 27-летний молодой человек, его девушка и пожилая женщина, приходившаяся ей близкой родственницей, жили в одной квартире. Но, каждый раз уходя из дома, пенсионерка закрывала свою комнату на ключ. Это вызвало у парня любопытство: какие же ценности она там прячет? Однажды он взломал замок и проник внутрь. В комоде обнаружил крупную сумму денег и взял оттуда несколько купюр.

Потом он снова наведался в комнату пенсионерки, и так за две недели похитил у нее больше ста тысяч рублей и потратил их на свои нужды. Когда женщина обнаружила пропажу, она обратилась в полицию.

Оперуполномоченные уголовного розыска достаточно быстро установили личность злоумышленника и задержали его. На молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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