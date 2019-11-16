У севастопольских курсантов-водолазов завершилась подводная практика

16 ноября 2019     12
У севастопольских курсантов-водолазов завершилась подводная практика

В Севастопольском филиале объединённого учебного центра ВМФ у курсантов-водолазов завершилась практика по спускам под воду в разных типах водолазного снаряжения.

Под контролем инструкторов была отработана подача сигналов о состоянии водолаза и действиях, которые он выполняет, сообщает пресс-служба Черноморского флота. В воде за действиями курсантов следил телеуправляемый подводный аппарат.

Сейчас в Севастопольском филиале свыше 200 курсантов, которые после окончания учёбы будут распределены на все флоты и Каспийскую флотилию.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: mil.ru

Источник: Вести.Севастополь

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