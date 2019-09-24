У севастопольской школы №61 на Шевченко появится филиал

Уже приступили к строительству двух корпусов на 900 человек.

Помимо учебных классов, в школе хотят сделать хореографический и музыкальный залы, лаборатории, изостудию, пресс-центр, комнату психологической разгрузки, тир, библиотечный комплекс, душевые, костюмерную и мастерские трудового обучения.

“Рядом здесь будет построен детский сад и физкультурно-оздоровительного комплекс. Всё это будет на одной территории. Мы хотим, чтобы всё началось в ближайшее время, но еще полгода мы будем проходить регламентные процедуры, согласования необходимые”, – комментирует Даниил Кирилкин, исполняющий обязанности директора департамента капитального строительства г. Севастополя

Построить новые корпуса школы планируют к декабрю 2020 года. Сейчас в городе строится ещё три новых школы. Занятия в них должны начаться у же в этом году.

Источник: Вести.Севастополь