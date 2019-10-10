У севастопольца украли золотые украшения на 35 тысяч рублей

10 октября 2019     16
У севастопольца украли золотые украшения на 35 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России Балаклавского района обратился житель Севастополя. Мужчина сообщил, что у него похитили золотую цепочку и кулон стоимостью 35000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

В ходе расследования сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Злоумышленником оказался 48-летний местный житель. Он был взят под стражу.

Пострадавший распивал спиртные напитки в компании своих знакомых. И во время застолья показал присутствующим свою золотую цепочку с кулоном и сообщил, в какую сумму она ему обошлась.

Один из гостей воспользовавшись тем, что мужчина находился в состоянии опьянения, незаметно похитил у него цепочку и скрылся. Распорядиться украденным имуществом злоумышленник не успел, сотрудники полиции задержали его и изъяли похищенные ювелирные изделия.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Она предусматривает до пяти лет лишения свободы. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта kp40.ru

Источник: Вести.Севастополь

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