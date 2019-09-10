У Севастополя второе место в рейтинге популярности для путешествий выходного дня

10 сентября 2019     18
У Севастополя второе место в рейтинге популярности для путешествий выходного дня

Самыми востребованными в сентябре-октябре оказались поездки в Ялту. На третьем и четвёртом местах – Краснодар и Санкт-Петербург.

Севастополь занял второе место в рейтинге популярности российских городов для путешествий на выходные этой осенью. Такие выводы сделали представители сервиса бронирования жилья Tvil.

Список городов:

Ялта; Севастополь; Краснодар; Санкт-Петербург; Москва; Казань; Кисловодск; Осташков; Серпухов; Зеленоградск.

Рейтинг был составлен по результатам анализа оплаченных бронирований жилья на период с 1 сентября по 31 октября. В среднем проживание в Севастополе обходится туристам в 2035 рублей в сутки.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: pixabay.com

Источник: Вести.Севастополь

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