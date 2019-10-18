У СевГУ будет своя «Точка кипения»

По всей России 19 октября при поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ» начнут работу 42 новых «Точки кипения».

На открытии пространства коллективной работы «Точка кипения» почётными гостями в СевГУ станут: специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, директор департамента инноваций и перспективных исследований министерства науки и высшего образования Вадим Медведев, врио губернатора Михаил Развожаев, его заместитель Ольга Тимофеева и предприниматель Алексей Чалый.

Мероприятие начнётся в 10:00, а торжественное открытие – в 12:00.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь