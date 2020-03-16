У Сергея Полунина в Майями родился сын

16 марта 2020     11
У Сергея Полунина в Майями родился сын

Спустя два месяца после рождения ребенка, и.о. ректора Севастопольской академии хореографии Сергей Полунин рассказал, что впервые стал отцом. Вместе с матерью ребенка, фигуристкой Еленой Ильиных знаменитый танцовщик дал интервью журналу «Hello».

С момента знакомства Сергея и Елены не прошло еще и года, а у пары уже появился сын. Имя для него Сергей выбирал сам и назвал малыша Мир.

«В американском паспорте он — Мир Сергей Полунин, а в российском будет — Мир Сергеевич Полунин. Я думал о каком-то необычном варианте, потому что Серёжа, например — каждый четвертый. И тут оно просто пришло. Мне нравится, что это короткое и мощное имя. И World, и Peace одновременно», – рассказал Полунин журналистам.

Елена ласково зовет его Мирусик. Мальчик появился на свет 16 января в Майами в Memorial Regional Hospital. Это было сделано не из медицинских, а геополитических соображений.  

«Вот Мир только родился, а у него уже есть три паспорта: российский, американский и украинский. А еще будет сербский — у меня есть гражданство Сербии, – объяснил Сергей. – У моего хорошего знакомого дети родились в Америке, сразу получили американские паспорта — и сейчас могут свободно передвигаться по миру. Мне показалось, что это правильный выбор. Я за то, чтобы у человека было больше свободы и возможностей в будущем».

Ближайший месяц супруги проведут в Майями. Теперь свой график Сергей Полунин строит с учетом того, чтобы как можно больше времени проводить с Еленой и сыном. Как мальчик подрастет, родители намерены брать его на гастроли.

«Я бы хотел научить сына тому, что знаю, и тому, чего еще не постиг. Я хочу передать ему настоящие мужские принципы, – рассуждает Сергей.- Например, если ты что-то говоришь, то должен это делать, держать слово. Иметь стойкость, уверенность, понимание, как разговаривать с людьми, как себя вести, как подавать себя». 

Рождение ребенка Полунин считает главным событием в жизни мужчины и говорит, что очень благодарен Елене за сына. 

Служба информации «Вести – Севастополь» Фотосессия STEPHANIE PISTEL опубликована в журнале “Hello”

 

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В севастопольской поликлинике №3 установили новый рентген-аппарат
В севастопольской поликлинике №3 установили новый рентген-аппарат

В Гагаринском районе завершается ремонт поликлиники, которая обслуживает более 30 тысяч пациентов. В процессе модернизации поликлиника №3 городской больницы №1, …


У Сергея Полунина в Майями родился сын
У Сергея Полунина в Майями родился сын

Спустя два месяца после рождения ребенка, и.о. ректора Севастопольской академии хореографии Сергей Полунин рассказал, что впервые стал отцом. Вместе с …


В Севастополе женщина напала на пенсионера и отняла телефон
В Севастополе женщина напала на пенсионера и отняла телефон

Днем около продуктового магазина нетрезвая 51-летняя женщина напала на 64-летнего мужчину с ограниченными возможностями. Она несколько раз ударила его, похитила …


Вести Севастополь 16.03.2020
Вести Севастополь 16.03.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Ремонт в поликлинике №3 ещё не окончен, но новый рентген уже установлен. – В Евпаторию на …


Выход PlayStation 5 сорвали
Выход PlayStation 5 сорвали

Релиз приставок PlayStation 5 и Xbox Series X сорван и может быть перенесен. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты