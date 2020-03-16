У Сергея Полунина в Майями родился сын

Спустя два месяца после рождения ребенка, и.о. ректора Севастопольской академии хореографии Сергей Полунин рассказал, что впервые стал отцом. Вместе с матерью ребенка, фигуристкой Еленой Ильиных знаменитый танцовщик дал интервью журналу «Hello».

С момента знакомства Сергея и Елены не прошло еще и года, а у пары уже появился сын. Имя для него Сергей выбирал сам и назвал малыша Мир.

«В американском паспорте он — Мир Сергей Полунин, а в российском будет — Мир Сергеевич Полунин. Я думал о каком-то необычном варианте, потому что Серёжа, например — каждый четвертый. И тут оно просто пришло. Мне нравится, что это короткое и мощное имя. И World, и Peace одновременно», – рассказал Полунин журналистам.

Елена ласково зовет его Мирусик. Мальчик появился на свет 16 января в Майами в Memorial Regional Hospital. Это было сделано не из медицинских, а геополитических соображений.

«Вот Мир только родился, а у него уже есть три паспорта: российский, американский и украинский. А еще будет сербский — у меня есть гражданство Сербии, – объяснил Сергей. – У моего хорошего знакомого дети родились в Америке, сразу получили американские паспорта — и сейчас могут свободно передвигаться по миру. Мне показалось, что это правильный выбор. Я за то, чтобы у человека было больше свободы и возможностей в будущем».

Ближайший месяц супруги проведут в Майями. Теперь свой график Сергей Полунин строит с учетом того, чтобы как можно больше времени проводить с Еленой и сыном. Как мальчик подрастет, родители намерены брать его на гастроли.

«Я бы хотел научить сына тому, что знаю, и тому, чего еще не постиг. Я хочу передать ему настоящие мужские принципы, – рассуждает Сергей.- Например, если ты что-то говоришь, то должен это делать, держать слово. Иметь стойкость, уверенность, понимание, как разговаривать с людьми, как себя вести, как подавать себя».

Рождение ребенка Полунин считает главным событием в жизни мужчины и говорит, что очень благодарен Елене за сына.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фотосессия STEPHANIE PISTEL опубликована в журнале “Hello”

Источник: Вести.Севастополь