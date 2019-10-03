У Симферополя может появиться десятый город-побратим

Власти Калининграда выступили с предложением заключить побратимское соглашение с Симферополем. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

Как сказал Константинов, он поддерживает эту идею. Он был в Калининграде в июле в составе официальной делегации Госсовета Крыма и обратил внимание на очень хорошее состояние города и благоустройство. По словам спикера парламента, крымская столица сможет перенять этот опыт. Летом было подписано соглашение о сотрудничестве между Госсоветом Крыма и Калининградской областной думой.

А побратимское соглашение предстоит подписать уже новому главе администрации Симферополя.

Сейчас у крымской столицы 9 побратимов, это Донецк, итальянская Падуя, Сейлем из штата Орегон, венгерский Кечкемет, немецкий Хайдельберг, турецкие Бурса и Эскишехир, болгарский Русе и израильский Ашкелон. Калининград может стать десятым городом в этом списке.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта culture.ru

Источник: Вести.Севастополь