У спасателей Крыма появился мобильный комплекс оповещения о ЧС

Комплекс на базе автомобиля высокой проходимости предназначен для оповещения об угрозах в труднодоступной местности и населённых пунктах, где отсутствует стационарная система оповещения.

«Мобильный комплекс поможет быстро и эффективно донести экстренную информацию до гражданского населения, выездных отрядов, туристических групп в труднодоступной местности», – отметил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Комплекс включает четыре громкоговорителя мощностью 50 Вт каждый, радиостанцию для связи с оперативным дежурным центрального пульта оповещения населения Республики Крым и автономный источник электропитания. Сообщения поступают на динамики из единой дежурно-диспетчерской службы, воспроизводятся записанные либо транслируются с микрофона в кабине.

Средства на приобретение были выделены из бюджета Крыма.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь