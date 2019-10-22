У спикера Заксобрания будет три заместителя

Сегодня депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли законопроект “О внесении изменений в статью 18 Устава города”. Эти поправки позволят спикеру парламента иметь трех заместителей, а не двух, как сейчас.

Председатель Заксобрания Владимир Немцев сообщил коллегам, что замы (во втором созыве это Татьяна Лобач и Василий Пархоменко) работают на добровольных началах, без оплаты. Но если когда-нибудь депутаты решат, что эта работа должна быть оплачена, то нужно будет принять соответствующий закон.

Вячеслав Горелов высказался против увеличения числа замов. Он считает, что устав нельзя менять по прихотям депутатов, и привёл в пример другие регионы, где главный документ города пересматривают в исключительных случаях. Горелов посчитал даже кресла в президиуме – как три человека уместятся в двух креслах? Немцев парировал, что замы будут находиться в президиуме по очереди, затрат на их зарплаты сейчас все равно нет. В итоге законопроект приняли, и парламентариям теперь предстоит выбрать из своих рядов третьего вице-спикера.

Был на заседании и торжественный момент – народные избранники поздравили с днем рождения одного из заместителей председателя – Василия Пархоменко. Старейшему депутату нынешнего созыва сегодня исполнилось 72 года.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь