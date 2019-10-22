У спикера Заксобрания будет три заместителя

22 октября 2019     19
У спикера Заксобрания будет три заместителя

Сегодня депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли законопроект “О внесении изменений в статью 18 Устава города”. Эти поправки позволят спикеру парламента иметь трех заместителей, а не двух, как сейчас.

Председатель Заксобрания Владимир Немцев сообщил коллегам, что замы (во втором созыве это Татьяна Лобач и Василий Пархоменко) работают на добровольных началах, без оплаты. Но если когда-нибудь депутаты решат, что эта работа должна быть оплачена, то нужно будет принять соответствующий закон.

Вячеслав Горелов высказался против увеличения числа замов. Он считает, что устав нельзя менять по прихотям депутатов, и привёл в пример другие регионы, где главный документ города пересматривают в исключительных случаях. Горелов посчитал даже кресла в президиуме – как три человека уместятся в двух креслах? Немцев парировал, что замы будут находиться в президиуме по очереди, затрат на их зарплаты сейчас все равно нет. В итоге законопроект приняли, и парламентариям теперь предстоит выбрать из своих рядов третьего вице-спикера.

Был на заседании и торжественный момент – народные избранники поздравили с днем рождения одного из заместителей председателя – Василия Пархоменко. Старейшему депутату нынешнего созыва сегодня исполнилось 72 года.

Вести ФМ – Севастополь 

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца на испытании
Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца на испытании

ДВновости dvnovosti.ru / YouTube Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в …


В центре Симферополя горит стадион (ФОТО)
В центре Симферополя горит стадион (ФОТО)

Сегодня утром в Центре спортивной подготовки сборных команд Республики Крым (прежнее название – стадион «Локомотив») случился пожар. Об этом сообщили …


Севастопольские спасатели трижды ликвидировали пожары повышенного ранга в жилом секторе
Севастопольские спасатели трижды ликвидировали пожары повышенного ранга в жилом секторе

В минувшие выходные – 19 и 20 октября – севастопольские спасатели трижды ликвидировали пожары повышенного ранга в жилом секторе. В …


В урологии больницы №9 планируют делать в два раза больше операций
В урологии больницы №9 планируют делать в два раза больше операций

В урологическом отделении горбольницы №9 обсуждают новую стратегию ведения хирургических пациентов. Время работы врачей, обследования и подготовки операционных планируют оптимизировать …


У спикера Заксобрания будет три заместителя
У спикера Заксобрания будет три заместителя

Сегодня депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли законопроект “О внесении изменений в статью 18 Устава города”. Эти поправки позволят спикеру парламента …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты