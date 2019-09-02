У Туманного колокола играли на билах

2 сентября 2019     17
У Туманного колокола играли на билах

Уникальная музыка прозвучала на открытии VIII межрегионального фестиваля пластического танца и музыкального движения “Терпсихора в Тавриде”.

Выставка живописных и графических работ художника Зои Шубиной “Приношение Херсонесу” можно увидеть у Античного театра, в византийском дворике – программа “Греческий орнамент в танце и слове”, а ансамбль аутентичной музыки и хореографии “Time of dance” представил музыку и танцы эпохи Возрождения.

На закате у Туманного колокола играли на плоских колоколах – билах.

Источник: Вести.Севастополь

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