У федерации бокса Севастополя сменился руководитель

24 января 2020     17
У федерации бокса Севастополя сменился руководитель

2019 год стал успешным для федераций бокса Крыма и Севастополя. Максим Коптяков осенью стал чемпионом России. Сегодня спортсмены провели отчетно-выборную конференцию.

Андрей Олейник сообщил, что покидает пост руководителя городской федерации бокса в связи со своей большой загруженностью. Его сменит юрист Ленур Курсеитов.

Сергей Воронков, президент крымской федерации бокса, пожелал удачи коллеге: «Мы в Крыму никогда не разделяем Севастополь и Крым, мы все едины. Стараемся, проводим сборы, поддерживаем друг друга. Новому президенту желаю созидания, чтобы спортсмены участвовали в чемпионатах Европы и мира!»

Дмитрий Карпов руководитель центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя отметил, что в 2020 году федерация бокса получит 10%  от всей суммы, которую выделяют в стране на развитие спорта высших достижений.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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