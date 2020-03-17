У 16 заболевших крымчан коронавирус не подтвердился

В Крыму выписаны 16 человек из 23 находящихся с ОРВИ на карантине в инфекционных больницах, после посещения неблагополучных стран.

23 человека, посещавшие неблагополучные по новой коронавирусной инфекции страны, были госпитализированы в инфекционные стационары Республики Крым и Севастополя с признаками ОРВИ. Такие данные на 16 марта приводит региональное управление Роспотребнадзора. 16 человек уже выписаны. Результаты лабораторного контроля трижды дали отрицательные результаты по инфицированию. Семь человек обследованы два раза, они тоже не заражены коронавирусом, но пока что будут находится в стационаре. 132 человека находятся под медицинским наблюдением на дому.

В ведомстве также призывают крымчан, оценивая ситуацию, руководствоваться информацией, которая размещается на официальном сайте управления Роспотребнадзора.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь