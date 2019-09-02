У 8 севастопольцев отобрали водительские права после тестов на наркотики

Об этом пишет пресс-служба Ленинского районного суда. По результатам прокурорской проверки выяснилось, что экс-водители состоят на диспансерном учете у врача-психиатра с диагнозами психических и поведенческих расстройств в результате употребления наркотиков.
Нахождение на учёте у психиатра является противопоказанием к управлению транспортными средствами.
Однако сообщается, что ограничение действует до момента прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией.
Также водительских прав может лишиться один из мотоциклистов, остановленных ГИБДД в ходе рейда “Мото”.
Служба информации “Вести-Севастополь”
фото avtovzglyad.ru
Источник: Вести.Севастополь