У 8 севастопольцев отобрали водительские права после тестов на наркотики

Об этом пишет пресс-служба Ленинского районного суда. По результатам прокурорской проверки выяснилось, что экс-водители состоят на диспансерном учете у врача-психиатра с диагнозами психических и поведенческих расстройств в результате употребления наркотиков.

Нахождение на учёте у психиатра является противопоказанием к управлению транспортными средствами.

Однако сообщается, что ограничение действует до момента прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией.

Также водительских прав может лишиться один из мотоциклистов, остановленных ГИБДД в ходе рейда “Мото”.

Служба информации “Вести-Севастополь”

фото avtovzglyad.ru

Источник: Вести.Севастополь