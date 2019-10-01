Фасады домов на на Большой Морской отреставрируют после реконструкции улицы

Основной этап благоустройства Большой Морской начнётся первого ноября. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев на общественных обсуждениях проекта.
Свое мнение о нём сегодня высказали представители экспертных сообществ и общественных организаций. В том числе – севастопольские архитекторы. По их мнению, в разработке концепции должны принимать участие местные специалисты. Свои замечания и предложения они также перечислили в открытом письме главе города. В свою очередь, Михаил Развожаев и разработчики заявили о том, что в проект ещё будут вноситься изменения с учетом пожеланий севастопольцев. Одно из них уже озвучили: схема движения и количество полос на Большой Морской и площади Ушакова останется прежней. Подготовительный этап уже начался. А все работы должны завершиться до 20 апреля 2020 года. Следующим этапом станет реконструкция фасадов.
«Это сложнее – делать фасады после того, как будет выполнено благоустройство, но это можно. все будет зависеть от качества организации работ, от того, как это будет контролироваться. Мы себе четко должны отдавать отчёт в том, что это будет не месяц, не два и даже не год: реконструкция фасадов, крыш и так далее. Это большая работа, которая только предстоит, пока она будет происходить мы все-таки должны получить комфортный участок большого городского кольца», – Михаил Развожаев.
«Что касается нашей задачи – это озеленение, освещение, мощение, переходы, упорядочение транспортной структуры. Мы упорядочим не количество полос, а их ширину, стоянки и те небольшие элементы жизни, которые есть», – главный архитектор архитектурного бюро (г. Москва) Олег Шапиро.
Следить за ходом благоустройства и изменениями проекта будет наблюдательный совет, который сформируют в ближайшее время. Обсуждение проекта сегодня также состоялось в Законодательном собрании. Вопросы были схожи с теми, что задавали общественники. Несколько депутатов также войдут в состав наблюдательного совета. Первое его заседание состоится через две недели. На встрече разработчики представят доработанный проект.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь