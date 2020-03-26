Фасады домов на Северной стороне отремонтируют досрочно

Фонд содействия капитальному ремонту досрочно завершает обновление фасадов четырёх домов на Северной стороне. На домах строители смогли восстановить сложные декоративные элементы.

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Работы по ремонту домов на улице Димитрова начались 20 января. Закончить их должны были в августе, однако уже сейчас проходит финальный осмотр фасадов сотрудниками Фонда содействия капитальному ремонту. Дома будут готовы к сдаче досрочно. По прогнозам специалистов – через две недели.

«Проектная работа 2020 года началась ещё в первой половине 2019 года. То есть наконец-таки мы сейчас можем говорить о том, что уже несколько лет, как мы смогли выстроить действительно систему капитального ремонта», – отмечает пресс-секретарь Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя Анна Москаленко.

Ремонт фасадов включает в себя покраску стен и замену окон. От трещин штукатурку теперь защищает страховочное полотно, а краски на акриловой основе прослужат дольше, чем прежнее покрытие.

На другом доме, уже на улице Богданова работы подходят к концу. Сейчас убирают строительные леса, осталось установить двери и козырёк.

Основная задача – сохранить исторический облик. Для этого пришлось заново восстанавливать консоли и решётчатые зубчики. Здание построили в 1950 годах прошлого столетия, теперь сталинский ампир воссоздан во всех деталях.

«Дом был принят в ужасном состоянии для ремонта фасада. Были разрушены в принципе все элементы на 60-70%. Восстановлено все на сегодняшний день», – говорит ведущий инженер службы заказчика Георгий Гегиадзе.

Чтобы учесть пожелания жителей, приходится менять план в ходе работ. Коррективы вносят совместно с управляющей компанией и фондом содействия капремонту.

«Было согласовано установить водосточную систему, так как она здесь отсутствовала, и из-за этого разрушались полностью декоративные и штукатурные слои данного дома. Также по согласию с жильцами и, опять же, Фондом содействия капитального ремонта, мы заказали двери общего пользования с остеклением», – поясняет генеральный директор компании-подрядчика Евгений Бондарев.

Всего на учёте в фонде более 3000 многоквартирных домов. Частичный или общий ремонт прошёл в каждом третьем.

«Было, конечно, ужасно. Всё было облуплено, стены и фасады, сделали и подоконники, и даже решётки покрасили, некоторым даже окна покрасили. В целом, мы очень довольны», – вспоминает житель дома по улице Богданова, 14 Юлия Ткаленко.

На примере Северной стороны подрядчик отрабатывает сохранение исторических архитектурных элементов. Чем качественнее будет выполнена работа, тем выше шанс, что именно этому подрядчику доверят ремонт фасадов домов на Большой Морской, которые являются объектами культурного наследия.

Екатерина Копыткова, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь